Habilitan el primer tramo de la recuperación de la avenida Ambalá de Ibagué

Ibagué

Se puso al servicio de los ibaguereños el primer tramo del proyecto que contempla pavimentar la deteriorada avenida Ambalá desde la calle 103 hasta la 171, en este caso se entregó el tramo correspondiente entre las calles 103 y la 112, en el que se hizo cambio del sistema de alcantarillado y la capa de rodamiento que fue construida en concreto rígido.

“Tuvimos que incomodarnos para acomodarnos, pero hoy es realidad la pavimentación de este primer sector que abrimos para mejorar el tráfico vehicular y que sean los mismos ibaguereños quienes disfruten de esta vía recuperada”, señaló la alcaldesa Johana Aranda.

La mandataria local aseguró que este tramo cuenta con nuevas redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, así como acometidas domiciliarias, pavimentación y andenes. Además, continúan las obras complementarias, entre ellas la instalación de alumbrado público, la construcción de rampas y ciclo-banda, entre otras intervenciones.

“También es importante recalcar que seguimos adelantando la certificación de redes hidrosanitarias y pavimentación a lo largo de la vía para seguir dando paso en otros puntos”, explicó Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura Municipal.

Dato: se espera antes de finalizar el mes de octubre se de apertura a otro tramo de este corredor vial.

Hay que resaltar que para recuperar la avenida Ambalá desde la calle 103 hasta la 171 se invertirán cerca de $40 mil millones de la Alcaldía de Ibagué y cerca de $35 mil millones de la Gobernación del Tolima.