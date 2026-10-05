VIDEO | Habitantes de Guaca, Santander, reportan fuerte granizada que causó daños en cultivos

Bucaramanga

Una fuerte granizada cayó en la tarde y en la noche de este domingo 4 de octubre en Guaca, municipio de la provincia de García Rovira al suroriente de Bucaramanga.

Campesinos de la región enviaron fotografías del fenómeno natural que muestran la magnitud del fenómeno que acabó con cultivos de arveja; papa y maíz.

Los residentes en las veredas Cupagá, Palmar y Cámara, ubicadas en el área de influencia del páramo del Almorzadero indicaron que el granizo acabó con los pastizales.

El hecho ocurre en medio del fenómeno del Niño que ha generado altas temperaturas en Santander.