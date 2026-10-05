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05 oct 2026 Actualizado 12:40

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VIDEO | Habitantes de Guaca, Santander, reportan fuerte granizada que causó daños en cultivos

El hecho ocurrió en las veredas Cupagá, Palmar y Cámara de esta población de la provincia de García Rovira.

Granizada en Guaca, Santander

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Una fuerte granizada cayó en la tarde y en la noche de este domingo 4 de octubre en Guaca, municipio de la provincia de García Rovira al suroriente de Bucaramanga.

Campesinos de la región enviaron fotografías del fenómeno natural que muestran la magnitud del fenómeno que acabó con cultivos de arveja; papa y maíz.

Los residentes en las veredas Cupagá, Palmar y Cámara, ubicadas en el área de influencia del páramo del Almorzadero indicaron que el granizo acabó con los pastizales.

El hecho ocurre en medio del fenómeno del Niño que ha generado altas temperaturas en Santander.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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