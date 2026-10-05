Central Unitaria de Trabajadores respalda a docentes de la Escuela Normal Superior en Bucaramanga

La Central Unitaria de Trabajadores - CUT, en Santander, se pronunció sobre el conflicto institucional que desde hace casi un año se presenta en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y expresó su respaldo a los docentes que han manifestado discrepancias frente a la gestión de la rectora Ana Isabel Pino.

En un comunicado, la organización sindical hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Bucaramanga para que intervenga y asuma una postura frente a la situación, al considerar que las mesas técnicas realizadas hasta ahora, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, no han permitido alcanzar soluciones de fondo.

La CUT Santander aseguró que esta situación ha sometido al cuerpo docente a altos niveles de estrés laboral y cuestionó, además, que algunos educadores hayan sido señalados como “adoctrinadores”, calificativo que calificó como estigmatizante y que, según la organización, podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los profesores.

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El sindicato también planteó un interrogante frente a las posibles salidas al conflicto: “¿Acaso deben abandonar la institución los docentes cuya salud mental se ha visto gravemente afectada, o se debe priorizar la responsabilidad de quien ha generado este conflicto?”, señala el documento, en referencia a la rectora.

La CUT manifestó que cualquier alternativa debe construirse bajo el respeto al trabajo digno, la salud mental y las garantías fundamentales de la comunidad educativa, y recordó antecedentes que, según la organización, tuvo la actual rectora durante su paso por la Institución Educativa Santa María Goretti y el Colegio de Santander, donde asegura que también se presentaron conflictos con docentes, estudiantes y padres de familia.

Finalmente, la central sindical convocó a la comunidad a defender la educación pública y los derechos laborales del magisterio, mientras pidió que se encuentren soluciones al conflicto que involucra a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga.