Semana de receso escolar: cerca de 180.000 vehículos se movilizan por Santander

Durante la semana de receso escolar se prevé un aumento en el flujo de viajeros por las carreteras de Santander. De acuerdo con la Policía, cerca de 180.000 vehículos se movilizarían por el departamento durante estos días, en medio de una temporada que también incrementa la actividad turística, comercial y la afluencia de personas en terminales, aeropuertos y sitios de entretenimiento.

La mayor atención estará puesta en los principales corredores viales y en los planes éxodo y retorno. Para estos operativos fueron destinados 400 uniformados de Tránsito y Transporte, que estarán distribuidos en 11 puestos de control con acciones orientadas a prevenir accidentes y facilitar la movilidad.

Pero los riesgos durante esta temporada no se concentran únicamente en las carreteras. En los municipios y destinos turísticos también se reforzarán los patrullajes en sectores comerciales, gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento. A esto se suman controles en zonas bancarias y acciones de prevención para proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Lea también: Hay novedades de movilidad en Bucaramanga; rota el pico y placa y viene día sin carro y sin moto

Uno de los llamados está relacionado con las viviendas que quedarán solas durante el receso. Las autoridades recomiendan revisar puertas, ventanas y sistemas de seguridad antes de salir y, especialmente, no publicar en redes sociales que la residencia estará desocupada, pues esta información puede facilitar hechos de inseguridad.

Otro riesgo que aumenta durante las temporadas de viaje son las estafas relacionadas con servicios turísticos. La recomendación es verificar la autenticidad de los proveedores antes de pagar hoteles, planes, alquileres o tiquetes ofrecidos por internet y no entregar contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.

Podría interesarle: Procuraduría verifica actuaciones tras la muerte de cuatro manatíes en el Magdalena Medio

También se pide a los viajeros extremar el cuidado de sus objetos personales en los destinos turísticos, utilizar servicios formales y mantener bajo vigilancia celulares, documentos, equipaje y medios de pago.

En materia de seguridad vial, la recomendación es revisar antes del viaje las condiciones técnico-mecánicas del vehículo, incluyendo llantas, luces y frenos; durante el recorrido, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol y evitar el uso del celular al volante.

La Policía también pidió especial atención con los menores de edad en piscinas, ríos, parques, terminales y otros lugares de alta concentración de personas. Ante cualquier emergencia, comportamiento sospechoso o situación que pueda afectar la seguridad, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123.