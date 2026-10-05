Cae drásticamente la frecuencia del enjambre sísmico en Chaparral tras superar los 1.200 eventos

Tolima

Desde el pasado 20 de septiembre, en el Tolima se han registrado por lo menos 1.243 sismos, la mayoría con epicentro en Chaparral, según reportes del Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, los sismos se han reducido drásticamente en los últimos días.

La actividad sísmica registrada en Chaparral presenta una disminución progresiva en la frecuencia diaria de eventos. Según el más reciente boletín, en las últimas 24 horas fueron localizados 15 eventos, una cifra significativamente menor frente a los niveles registrados durante los primeros días del denominado enjambre sísmico.

El SGC reportó que la actividad tuvo un incremento importante a partir del 21 de septiembre, cuando se localizaron 164 eventos de magnitud igual o superior a 2,0. El 22 de septiembre se alcanzó el máximo diario, con 212 sismos, mientras que el 23 y 24 de septiembre se registraron 196 y 180 eventos, respectivamente.

Desde el 25 de septiembre comenzó a evidenciarse una reducción sostenida, pasando de 120 eventos ese día a registros de entre 25 y 31 eventos desde el 29 de septiembre.

“Desde el inicio de la secuencia sísmica registrada en Chaparral, esta situación ha generado una preocupación considerable en toda la comunidad, especialmente por la frecuencia de los eventos durante los primeros días. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, en los últimos días se evidencia una disminución progresiva en esta actividad”, señaló Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

La funcionaria destacó que, frente a los más de 200 eventos registrados en un solo día durante el punto más alto de la secuencia, el reporte más reciente da cuenta de 15 eventos con corte al 4 de octubre.

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, continúa realizando seguimiento permanente a la situación y articulando las acciones de monitoreo y prevención con las autoridades competentes.

“El monitoreo continúa de manera permanente y hacemos un llamado a mantener activos todos los protocolos, atender las recomendaciones de las autoridades y tener siempre presente las medidas de prevención y preparación ante cualquier eventualidad”, indicó Lozano.

La recomendación a la comunidad es conservar la calma, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y mantener activos los protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.