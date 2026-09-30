Buscan en Cali a ladrón que habría robado celular con videos que destaparon abuso contra una niña

Las autoridades en Cali buscan al hombre que habría hurtado un celular en el que se encontraban grabaciones que posteriormente se convirtieron en una de las piezas que permitieron avanzar en la investigación contra una mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 9 años.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el presunto ladrón habría logrado acceder al contenido del teléfono y encontrado los videos. Posteriormente, habría contactado a la propietaria para exigirle dinero a cambio de no hacer públicas las grabaciones.

La mujer, al parecer, no habría accedido a la exigencia. Los videos terminaron siendo publicados en redes sociales, situación que generó denuncias de ciudadanos y llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones que posteriormente permitieron identificar y capturar a la mujer.

La Policía y la Fiscalía establecieron que el contenido estaba relacionado con hechos de presunta violencia sexual contra la menor, quien fue retirada del entorno de vulneración y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el restablecimiento de sus derechos.

La mujer fue capturada el pasado 22 de septiembre durante una diligencia de registro y allanamiento y posteriormente un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía le imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos agravados.

Ahora, además de la investigación contra la mujer, las autoridades mantienen la búsqueda del hombre que habría hurtado el teléfono y posteriormente divulgado el material. El celular tampoco ha sido recuperado.

Frente a las versiones que circulan en redes sociales, según las cuales este hombre habría sido quien denunció directamente el caso ante las autoridades, los investigadores descartan esa versión. La información recopilada hasta el momento apunta a que la difusión de los videos y las denuncias posteriores fueron las que permitieron activar la investigación.

“Lo más importante es que la niña fue rescatada y se encuentra bajo cuidado de bienestar familiar para la restitución de sus derechos”, dijo la Mayor Silvia Rodríguez, Jefe de Infancia y Adolescencia Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades buscan establecer la identidad y ubicación del presunto responsable del hurto y determinar las circunstancias en las que obtuvo y difundió el material.