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05 oct 2026 Actualizado 16:00

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Cartagena

Familia con tres niños lo perdió todo por incendio en el barrio San Fernando: piden ayuda

Al parecer, se trataría de un cortocircuito

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
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Bastaron segundos para que el trabajo de muchos años se viera reducido a cenizas.

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Con sus enseres achicharrados y una vivienda en arriendo destruida, se encuentra hoy Lizleidy Pushaina, juntos a sus tres hijos menores de edad y su compañero sentimental, quienes vivieron momentos de angustia cuando habitaban una casa ubicada en el barrio San Fernando sector Simón Bolívar. Dos animalitos que hacen parte del núcleo también se vieron afectados.

A pesar del duro golpe que representa perderlo todo en un instante, esta familia con orígenes en La Guajira, quiere reponerse y empezar de nuevo, pero necesita de la solidaridad y el bueno corazón de la gente, por eso pone a disposición un número de contacto 300 7325104 y una llave (bancaria) 3114253464 a nombre de Jhon Kevin Marrugo, donde será bien recibido cualquier aporte.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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