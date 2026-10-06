Daño en tubería obliga a suspender el servicio de agua en Manga

El servicio de acueducto fue suspendido temporalmente este lunes 5 de octubre en el barrio Manga, debido a un daño registrado en una tubería de 300 milímetros de diámetro durante los trabajos de pavimentación que se adelantan en la Tercera Avenida.

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De acuerdo con Aguas de Cartagena, la avería fue ocasionada por un contratista de obras civiles ajeno a la empresa mientras realizaba las labores de intervención vial en este sector de la ciudad.

Ante la situación, la compañía activó su equipo operativo y desplazó personal al lugar para adelantar los trabajos necesarios para reparar la tubería y restablecer el suministro de agua potable en el menor tiempo posible.

La empresa precisó que la suspensión del servicio afecta únicamente al barrio Manga y señaló que las labores de reparación se desarrollarán hasta lograr la normalización del sistema.

Aguas de Cartagena indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre el avance de los trabajos y comunicará oportunamente cuándo será restablecido completamente el servicio.

La compañía recomendó a los residentes del sector estar atentos a sus canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con la reparación y la recuperación del suministro.