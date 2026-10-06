Kelly Vásquez recibe Doctorado Honoris Causa por su labor en derechos humanos

La cartagenera Kelly Vásquez fue reconocida con un Doctorado Honoris Causa por su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, durante una ceremonia realizada el pasado martes 29 de septiembre en el Congreso de la República de Colombia.

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La distinción, otorgada por la Cámara Internacional de la Mujer, destaca los cinco años de trayectoria social de Vásquez y el trabajo que ha desarrollado desde Fungramiel, especialmente en iniciativas dirigidas a niños, mujeres y comunidades que enfrentan diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, la gestora social recibió el reconocimiento con emoción y aseguró que lo asume no solo como un homenaje a su labor, sino como un compromiso para continuar acompañando a quienes requieren oportunidades y una voz que defienda sus derechos.

“Me honra hoy ser esa voz para aquellas mujeres que hoy no tienen una”, expresó Vásquez, quien también manifestó su gratitud y reafirmó su intención de seguir trabajando por las comunidades.

En su intervención, además, envió un mensaje a las mujeres para que perseveren en sus proyectos y no abandonen sus sueños pese a las dificultades. “Sigan adelante sin mirar atrás, una y otra vez, para hacer lo imposible posible con el favor de Dios”, manifestó.

Para Vásquez, el Doctorado Honoris Causa representa un impulso para fortalecer desde Fungramiel las iniciativas sociales enfocadas en la solidaridad, la dignidad humana y la generación de mejores oportunidades.

El reconocimiento también se convierte en un motivo de orgullo para Cartagena, al destacar la labor de una gestora social que ha dedicado su trabajo al acompañamiento de sectores que requieren mayor respaldo y atención.