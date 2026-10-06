Más de 100 vehículos en Cartagena ya portan información contra la extorsión

Más de 100 vehículos de servicio público que circulan por Cartagena ya cuentan con información de la línea 165 del GAULA, como parte de una estrategia de prevención contra la extorsión y el secuestro.

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La jornada fue liderada por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de Cartagena, en articulación con la Policía Comunitaria y la Patrulla Púrpura, en el marco del plan “Unidos contra la extorsión y el secuestro”.

Durante el encuentro con el gremio transportador fueron instalados microperforados con el mensaje “Yo no pago, yo denuncio”, con el propósito de visibilizar la línea 165 como canal de atención y facilitar que conductores, propietarios y usuarios puedan reportar oportunamente cualquier intento de intimidación o cobro extorsivo.

Los uniformados también entregaron recomendaciones de autoprotección y explicaron algunas de las modalidades utilizadas por los delincuentes para cometer extorsiones. Entre las principales recomendaciones está no realizar pagos, evitar entregar información personal y acudir de inmediato a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.

La estrategia preventiva también llegó a ciudadanos y visitantes en diferentes sectores turísticos de la ciudad, donde se promovió la cultura de la denuncia y se entregaron herramientas para identificar posibles riesgos.

“La Policía Nacional continúa desarrollando acciones de prevención y acercamiento con la ciudadanía, especialmente con gremios estratégicos como el transporte público”, señaló la teniente Leidy Tatiana Olave Cardoso, subcomandante del GAULA Cartagena.

La institución reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea 165 del GAULA, evitando negociar o realizar pagos a quienes pretendan generar miedo o intimidación.