Más de 800 talentos participan en las XII Clínicas Instrumentales de Unibac

Más de 800 participantes se reúnen en Cartagena en las XII Clínicas Instrumentales de Unibac y las V Clínicas Kids, una programación de educación musical continua que se extenderá hasta el viernes 9 de octubre con clases magistrales, talleres, investigación-creación, pedagogía, psicología de la interpretación, luthería y conciertos.

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La instalación oficial se realizó en el salón Pierre Daguet de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), donde el director del Conservatorio de Música Adolfo Mejía, Germán Céspedes, dio la bienvenida a los 23 docentes e invitados internacionales que participan en esta edición.

Las Clínicas Instrumentales reúnen a más de 400 estudiantes, egresados y profesionales que tendrán formación con especialistas procedentes de Portugal, Estados Unidos, Cuba y Colombia, en áreas como dirección orquestal, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, percusión, dirección coral, canto lírico, piano, guitarra, investigación musical y entrenamiento auditivo.

La programación contempla conciertos en escenarios como el Teatro Adolfo Mejía, el salón Pierre Daguet, el Museo Naval del Caribe, Mall Plaza y La Serrezuela. Además, parte de las actividades se desarrolla en alianza con el Festival Internacional de Guitarra de Cartagena y la Asociación Mundial de Bandas de Marcha.

De manera paralela, las V Clínicas Kids congregan a 428 niños y adolescentes vinculados a procesos de formación musical temprana en bandas, cuerdas y coro. El concierto de clausura de esta iniciativa se realizará este miércoles 7 de octubre en el Ruedo de La Serrezuela.

Durante sus primeras once ediciones, las Clínicas Instrumentales de Unibac han contado con la participación de más de 240 maestros provenientes de 25 países y han beneficiado a más de 4.000 estudiantes e intérpretes de Colombia y el extranjero.