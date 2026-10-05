154 Cadetes recibieron las armas y juraron fidelidad a la bandera en la Escuela Naval

En ceremonia militar realizada a bordo de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), la Armada Nacional realizó la entrega de armas y la toma del juramento a la bandera a los integrantes del Contingente Naval Regular No. 182, Infantería de Marina No. 127, Profesional de Infantería de Marina No. 128 y Cadete del Cuerpo Administrativo No. 62.

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Durante la ceremonia, los 154 Cadetes recibieron de manos de sus familiares las armas bendecidas, como símbolo del compromiso que asumen con la Patria y sus instituciones legítimas. Con ellas, prometieron defender la bandera, incluso hasta ofrendar su vida por ella, y mantener la lealtad y el compromiso con sus superiores y subalternos.

A partir de este momento, durante cuatro singladuras, los 154 Cadetes continuarán un exigente proceso de formación naval, militar y académica. Además de prepararse en Ciencias Navales y adelantar estudios que les permitirán obtener un segundo pregrado, fortalecerán principios, valores y competencias orientados a formar ciudadanos ejemplares y líderes al servicio de la sociedad.

La Armada Nacional, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ratifica así su compromiso con la formación integral de hombres y mujeres que, con vocación de servicio, decidieron asumir el reto de proteger el azul de la bandera y servir a la Patria.