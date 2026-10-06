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06 oct 2026 Actualizado 01:17

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Camioneta atropelló a varias personas en la vía Cordialidad, cerca de Carioca

Según información conocida por testigos, el conductor se habría salido de la vía causando el siniestro vial.

Foto: captura de pantalla de video que circula en redes sociales.

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Este lunes, 5 de octubre a eso de las 7:20 de la noche, un vehículo atropelló al aparecer a varias mujeres en la via Cordialidad a la altura del condominio Carioca. Según información conocida por testigos, el conductor se habría salido de la vía causando el siniestro vial.

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Un video aficionado que circula en redes sociales muestra como las mujeres fueron atropelladas y afectadas, mientras que el individuo era agredido por la ciudadanía que presenció la situación.

Entre las víctimas se habla de dos o tres mujeres adultas y una menor de edad. En el lugar de los hechos se encuentran móviles de la Policía Judicial estableciendo cuales serían las causas del lamentable suceso.

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