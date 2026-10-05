Joven de 19 años falleció tras caer de una motocicleta en el barrio Canapote

Una joven de 19 años perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado 3 de octubre en el barrio Canapote, al nororiente de Cartagena.

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La víctima fue identificada como Zharick Taborda Puello, quien se movilizaba como pasajera en una motocicleta que terminó accidentándose en inmediaciones de la carrera 13 con calle 65.

De acuerdo con el reporte conocido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el vehículo involucrado tenía placa IEW-74I y estaba conducida por Yeffer Miguel Arteaga Bravo, un joven de nacionalidad venezolana.

El siniestro se habría registrado entre las 6:45 y las 7:00 de la noche. Tras el accidente, Zharick sufrió varios traumatismos y recibió un fuerte impacto en la cabeza que terminó siendo determinante para su fallecimiento.

Las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido para establecer con precisión cómo se produjo el accidente. Entre las versiones que son objeto de verificación, se encuentra la posibilidad de que el conductor estuviera realizando una maniobra riesgosa momentos antes de perder el control de la motocicleta.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes.