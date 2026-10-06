Andrés Pérez Solano presenta en Cartagena su novela de ciencia ficción Punto de ruptura

Cartagena será escenario del lanzamiento de Punto de ruptura, la primera novela del abogado y escritor Andrés Mauricio Pérez Solano, una obra de ciencia ficción y suspenso que plantea una batalla por el control del tiempo y las consecuencias que pueden tener las decisiones de una persona sobre el destino colectivo.

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La presentación se realizará este miércoles 7 de octubre, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Ramón de Zubiría de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en el barrio España. El evento será de entrada libre hasta completar aforo.

La historia tiene como protagonista a Pablo, un hombre sencillo cuya vida transcurre entre la rutina y la cotidianidad hasta que un accidente altera por completo su realidad. A partir de ese momento queda atrapado en un espacio donde diferentes épocas se mezclan y comienza a descubrir que lo ocurrido no fue producto del azar.

En medio de viajes temporales y organizaciones secretas que han librado durante siglos una disputa por controlar el rumbo de la historia, Pablo deberá enfrentarse a una realidad en la que sus propias decisiones pueden tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginaba.

Más allá de la aventura y el suspenso, Punto de ruptura propone una reflexión sobre la capacidad de las decisiones individuales para transformar escenarios colectivos y sobre el peso que tienen las elecciones humanas en el curso de los acontecimientos.

Pérez Solano nació en Montería en 1989, pero ha desarrollado su vida en Cartagena. Aunque es abogado de formación, desde su infancia ha mantenido una relación cercana con la música, las artes y la lectura, intereses que terminaron convirtiéndose en el punto de partida de su debut literario.

Durante el lanzamiento, el autor conversará con los asistentes sobre el origen de la novela, la construcción de sus personajes y las preguntas que motivaron el proceso creativo de una obra que busca abrirse espacio en la narrativa de ciencia ficción del Caribe colombiano.