Exalcalde de Girón, Santander, debe responder ante la Procuraduría por salida de funcionario en 2025

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde designado de Girón, Santander, Fredy Norberto Cáceres Arismendi, y la exsecretaria administrativa (e), Ana Mercedes Cubillos Rojas, por presuntas irregularidades relacionadas con la desvinculación de un funcionario de la administración municipal.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la investigación busca establecer si el exmandatario omitió la supervisión de un acto administrativo mediante el cual fue desvinculado de la planta de personal un servidor que se desempeñaba como director operativo de Movilidad y Control Vial.

El funcionario, según el Ministerio Público, tendría una condición de especial protección constitucional al ser padre cabeza de familia, circunstancia que debía ser considerada en el proceso de desvinculación.

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La Procuraduría también investiga a la entonces secretaria administrativa encargada, Ana Mercedes Cubillos Rojas, por presuntamente haber suscrito la resolución correspondiente a la vigencia 2025, mediante la cual se declaró insubsistente al servidor público.

El organismo de control calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta grave, cometida a título de culpa gravísima.

La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario y busca determinar la responsabilidad individual de los dos exfuncionarios. Será dentro de la investigación que se establezca si existieron o no irregularidades en la decisión de desvincular al servidor público.