Floridablanca tendrá centro de monitoreo por cámaras de seguridad: tendrán reconocimiento facial.

Bucaramanga

Los municipios del área metropolitana de Bucaramanga continúan fortaleciendo a la Policía Nacional y al Ejército con el fin incrementar la seguridad, en Floridablanca la alcaldía entregó dos CAI móviles y unas motocicletas con el fin de contrarrestar los hechos delictivos sobre todo en zonas álgidas.

El alcalde José Fernando Sánchez anunció que se instalarán 140 nuevas cámaras se seguridad y algunas tendrán reconocimiento facial, así las cosas el municipio quedarán con cerca de 500 cámaras por lo que se confirmó que se tendrán un centro de monitoreo en la estación de Papi Quiero Piña.

“Estamos adelantando toda la obra, toda la construcción de la instalación de 140 cámaras de seguridad. Ya estamos instalando toda la postería. Varias de estas cámaras tendrán reconocimiento facial. Para el mes de diciembre estaremos haciendo la entrega oficial, pero lo importante y lo que quiero resaltar es que estas cámaras van a estar conectadas con el centro del circuito cerrado de televisión”, indicó el alcalde Sánchez.

Dijo el mandatario que la inversión para esta obra es de más de 8.500 millones de pesos y se estaría entregando a las autoridades en diciembre de este año.