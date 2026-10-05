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05 oct 2026 Actualizado 15:56

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Estratos 1 y 2 en Santa Marta no pagarán tarifa de alumbrado público

Según el Distrito, han retomado la administración de la Empresa de Servicios Públicos – Essmar, lo que permitirá asumir directamente la prestación del servicio.

Alumbrado público. Foto: Getty Images

Alumbrado público. Foto: Getty Images / isarescheewin

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Las familias de estratos 1 y 2 de Santa Marta no tendrían que pagar por el servicio de alumbrado público, de acuerdo con un anuncio realizado por el alcalde Carlos Pinedo durante una jornada de Alcaldía al Barrio en los sectores de Timayuí y Los Alpes.

Se conoció que la Alcaldía ha retomado la administración de la Empresa de Servicios Públicos – Essmar, lo que permitirá asumir directamente la prestación del servicio, “Timayuí, Los Alpes, Los Fundadores y todos los barrios estratos 1 y 2 no van a pagar alumbrado público y van a tener el servicio”, afirmó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

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El anuncio supone un cambio frente al esquema que, según el alcalde, se venía aplicando en administraciones anteriores, cuando los usuarios pagaban por el servicio pese a las dificultades en su prestación.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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