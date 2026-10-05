Lluvias afectan cultivos de café y vías en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Cortesía

Las fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos de quebradas y derrumbes en diferentes puntos de la zona rural, donde los campesinos se encuentran además en plena temporada de recolección.

“El café, la yuca, el plátano, el maíz, todo lo que tenemos del pan comer, hemos estado afectados terriblemente porque estamos en tiempos de cosecha y cantidad de árboles de café se han deslizado, perdiendo el producto que nos da la sostenibilidad” dijo el líder cafetero .

Tres años de trabajo quedaron bajo tierra

Garzón explicó que la emergencia golpea especialmente a las familias que dependen de la cosecha cafetera, debido a que en esta zona se cuenta con una cosecha principal al año y algunos de los árboles afectados apenas comenzaban a producir.

“No ha habido pérdidas humanas, todas han sido materiales, pero se han deslizado cultivos que habíamos hecho hace tres años y que esta era su primera cosecha. Para que un árbol de café dé sus primeros frutos, toca esperar tres años” señaló.

Los derrumbes también dejaron caminos bloqueados, dificultando la salida de las cargas y el traslado de alimentos, enfermos y estudiantes. Las comunidades han tenido que trabajar con herramientas manuales para recuperar algunos pasos.

“Los caminos están tapados. Hay que salir de emergencia por grupos de a 20 palas para poder abrir. Estos caminos son vitales para llevar la alimentación, sacar enfermos, ir a las escuelas y tener el diario vivir” expresó Carlos Campo.

El líder cafetero pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades de gestión del riesgo enviar maquinaria a la zona para atender los puntos críticos y recuperar la movilidad.

También reclamó garantías de seguridad para que los productores puedan ingresar a sus fincas y completar la recolección del café que todavía permanece en los cultivos.

“Pedimos que nos garanticen la seguridad y la paz y la tranquilidad en el territorio para recolectar nuestro fruto sagrado, el alimento. Con eso alimentamos las familias campesinas, las familias indígenas” dijo el líder campesino.

Garzón agregó que los productores no cuentan con seguros para proteger sus cosechas y pidió a la Federación Nacional de Cafeteros buscar alternativas que ayuden a compensar las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

Hasta ahora, según su reporte, no se registran pérdidas humanas, pero sí afectaciones materiales y agrícolas en comunidades de la Sierra Nevada.