Santa Marta se alista para recibir a los turistas durante el receso escolar/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

El Distrito de Santa Marta en articulación con la Fuerza Pública, organismos de socorro y autoridades marítimas, ha puesto en marcha un plan integral para fortalecer la seguridad, la prevención y el acompañamiento a residentes y turistas durante esta temporada.

El dispositivo contempla acciones de prevención, vigilancia y control, así como acompañamiento permanente a quienes llegan a la ciudad. La estrategia articula las capacidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Ejército Nacional, Gaula Militar, Gaula de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y autoridades marítimas, para brindar una respuesta coordinada ante cualquier situación y garantizar una experiencia segura y tranquila.

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Como parte de las acciones de movilidad, se fortalecerán los controles en los principales corredores y accesos a la ciudad, con especial atención a los sectores de mayor circulación turística. También se realizarán controles preventivos de velocidad y pruebas de embriaguez en puntos estratégicos, entre ellos la Avenida del Libertador, Avenida del Ferrocarril, Centro Histórico y El Rodadero.