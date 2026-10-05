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05 oct 2026 Actualizado 11:11

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Santa Marta se alista para recibir a los turistas durante el receso escolar

Autoridades activaron un plan integral de seguridad y acompañamiento para propios y visitantes.

Santa Marta se alista para recibir a los turistas durante el receso escolar/ Alcaldía de Santa Marta.

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El Distrito de Santa Marta en articulación con la Fuerza Pública, organismos de socorro y autoridades marítimas, ha puesto en marcha un plan integral para fortalecer la seguridad, la prevención y el acompañamiento a residentes y turistas durante esta temporada.

El dispositivo contempla acciones de prevención, vigilancia y control, así como acompañamiento permanente a quienes llegan a la ciudad. La estrategia articula las capacidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Ejército Nacional, Gaula Militar, Gaula de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y autoridades marítimas, para brindar una respuesta coordinada ante cualquier situación y garantizar una experiencia segura y tranquila.

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Como parte de las acciones de movilidad, se fortalecerán los controles en los principales corredores y accesos a la ciudad, con especial atención a los sectores de mayor circulación turística. También se realizarán controles preventivos de velocidad y pruebas de embriaguez en puntos estratégicos, entre ellos la Avenida del Libertador, Avenida del Ferrocarril, Centro Histórico y El Rodadero.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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