Gobernación del Magdalena denuncia ante la Fiscalía diferencias en inventario de maquinaria amarilla
La decisión institucional se adoptó luego de semanas de auditoría administrativa.
Santa Marta
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación un compendio probatorio que evidencia inconsistencias en la entrega, custodia y trazabilidad de la maquinaria amarilla de propiedad del Departamento.
La decisión institucional se adoptó luego de semanas de auditoría administrativa y de formular requerimientos al exsecretario de Infraestructura. Entre las anomalías detectadas en la revisión de inventarios destaca una disparidad en las cifras reportadas: un primer informe relacionó 48 equipos (36 operativos y 12 inoperativos), mientras que un documento posterior presentó solo 43 bienes, registrando una diferencia de cinco máquinas sin justificación técnica ni documental. A esto se suma que cinco de los 43 registros actuales carecen de número de serie en los archivos institucionales y que varios equipos se encuentran a disposición de alcaldías, asociaciones, comunidades y contratistas sin los soportes jurídicos que respalden su entrega y custodia.
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“Mientras nuestras comunidades necesitan maquinaria para atender vías y enfrentar las consecuencias de las lluvias, no podemos conformarnos con un documento que diga dónde supuestamente está un equipo. Tenemos que comprobarlo en el terreno y recuperar el control institucional sobre cada bien que pertenece a los magdalenenses”, sostuvo la Gobernadora, Margarita Guerra.
En consecuencia, el Gobierno Departamental adelantará inspecciones físicas en campo para verificar la identificación y estado técnico de la maquinaria, al tiempo que requerirá la restitución inmediata de los bienes que permanezcan en posesión de terceros en la ubicación que la entidad determine.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...