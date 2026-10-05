Gobernación del Magdalena denuncia ante la Fiscalía diferencias en inventario de maquinaria amarilla

Santa Marta

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación un compendio probatorio que evidencia inconsistencias en la entrega, custodia y trazabilidad de la maquinaria amarilla de propiedad del Departamento.

La decisión institucional se adoptó luego de semanas de auditoría administrativa y de formular requerimientos al exsecretario de Infraestructura. Entre las anomalías detectadas en la revisión de inventarios destaca una disparidad en las cifras reportadas: un primer informe relacionó 48 equipos (36 operativos y 12 inoperativos), mientras que un documento posterior presentó solo 43 bienes, registrando una diferencia de cinco máquinas sin justificación técnica ni documental. A esto se suma que cinco de los 43 registros actuales carecen de número de serie en los archivos institucionales y que varios equipos se encuentran a disposición de alcaldías, asociaciones, comunidades y contratistas sin los soportes jurídicos que respalden su entrega y custodia.

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“Mientras nuestras comunidades necesitan maquinaria para atender vías y enfrentar las consecuencias de las lluvias, no podemos conformarnos con un documento que diga dónde supuestamente está un equipo. Tenemos que comprobarlo en el terreno y recuperar el control institucional sobre cada bien que pertenece a los magdalenenses”, sostuvo la Gobernadora, Margarita Guerra.

En consecuencia, el Gobierno Departamental adelantará inspecciones físicas en campo para verificar la identificación y estado técnico de la maquinaria, al tiempo que requerirá la restitución inmediata de los bienes que permanezcan en posesión de terceros en la ubicación que la entidad determine.