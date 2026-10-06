Golpe a organizaciones delincuenciales en la frontera
Cuatro personas fueron capturadas
Cúcuta
Tropas del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una operación en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander.
Mediante diligencias de registro y allanamiento, se logró la captura en flagrancia de cuatro sujetos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Los capturados harían parte de los grupos de delincuencia organizada autodenominados “Los P” y “Los Boyacos”, conocidos con los alias del “Armero”, “Deiber”, “El Flaco” y “Breiner”, con injerencia delictiva en Villa del Rosario y Cúcuta, y al parecer vinculados al grupo delincuencial “Los Porras”.
Durante la operación se incautó una pistola Glock, 5 revólveres calibre 38, 2 escopetas, 30 cartuchos de diferentes calibres, 300 gramos de clorhidrato de cocaína,300 gramos de marihuana, así mismo, 3 celulares y 2 grameras.
Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.