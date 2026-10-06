Golpe a organizaciones delincuenciales en la frontera

Golpe a "Los Boyacos" y la "Familia P" en operativos del Gaula MIlitar / Foto Ejercol

Cúcuta

Tropas del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una operación en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander.

Mediante diligencias de registro y allanamiento, se logró la captura en flagrancia de cuatro sujetos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Los capturados harían parte de los grupos de delincuencia organizada autodenominados “Los P” y “Los Boyacos”, conocidos con los alias del “Armero”, “Deiber”, “El Flaco” y “Breiner”, con injerencia delictiva en Villa del Rosario y Cúcuta, y al parecer vinculados al grupo delincuencial “Los Porras”.

Durante la operación se incautó una pistola Glock, 5 revólveres calibre 38, 2 escopetas, 30 cartuchos de diferentes calibres, 300 gramos de clorhidrato de cocaína,300 gramos de marihuana, así mismo, 3 celulares y 2 grameras.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.