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05 oct 2026 Actualizado 00:18

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Gobierno Nacional anuncia millonarios recursos para atender emergencia por el frente frío en Córdoba

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella el departamento recibiría cerca de $380.000 millones

Inundaciones en el departamento de Córdoba. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Inundaciones en el departamento de Córdoba. Foto: suministrada a Caracol Radio.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el departamento de Córdoba recibiría cerca de $380.000 millones para atender la emergencia que dejó el frente frío en el mes de febrero de 2026. El anuncio lo hizo desde el barrio La Pradera, en el suroriente de la ciudad de Montería tras la entrega del Estadio de Béisbol Luis Nieto el pasado 3 de octubre.

Estos son recursos que sin duda le sirven a los cordobeses, pero que deberán ejecutarse con la mayor eficiencia y transparencia. Aquí no vamos a permitir que se repita el desgreño del pasado. Hoy podemos hacer una llave maravillosa con el alcalde de Montería, con el señor gobernador de Córdoba, con todos los alcaldes. Ya las elecciones pasaron, yo soy el presidente de todos”, expresó el mandatario de los colombianos.

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Cabe recordar que las inundaciones dejaron más de 90.000 familias damnificadas y afectaron a 24 de los 30 municipios del departamento.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ha informado que superar esta emergencia requiere de una inversión cercana a los 4 billones de pesos.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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