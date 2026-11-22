Presunto abusador serial de niños en Cali les pagaba hasta $10 mil y grababa las agresiones sexual

Un hombre de 37 años, identificado como Yeiner Calle Vélez, fue enviado a prisión por orden de un juez, señalado de presuntamente abusar sexualmente de varios niños de ocho años en Cali, a quienes, según la Fiscalía General de la Nación, engañaba con falsas ofertas de trabajo, les pagaba entre 2 mil y 10 mil pesos y grababa las agresiones sexuales para posteriormente compartir el material con otra persona.

La investigación permitió identificar inicialmente a tres víctimas, aunque el ente acusador advirtió que existen indicios de que podría haber más menores afectados por las presuntas actuaciones del procesado.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante marzo de 2026, cuando el hombre se acercaba a niños que frecuentaban una cancha de fútbol del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali. Allí les ofrecía dinero a cambio de realizar diferentes trabajos y, mediante estos ofrecimientos, presuntamente los convencía de subir a su motocicleta.

Durante la audiencia judicial, el fiscal del caso los trasladaba hasta una vivienda que había alquilado en el barrio Calimío.

Según la investigación, una vez los niños llegaban al inmueble, el procesado presuntamente cometía las agresiones sexuales, mientras registraba los hechos mediante fotografías y videos que posteriormente enviaba a otra persona.

El funcionario judicial también reveló que, después de los presuntos abusos, el hombre entregaba dinero a los menores.

“Una vez finalizaban las actividades sexuales, les pagaba 10 mil pesos, les tomaba fotografías, les hacía videos, les enviaba a otra persona. Estos hechos ocurrieron varias veces durante esa temporalidad del mes de marzo del 2026”, manifestó el fiscal del caso.

La Fiscalía estableció que estos comportamientos se habrían repetido en varias oportunidades. Después de cada episodio, el hombre presuntamente trasladaba nuevamente a los niños en su motocicleta hasta la cancha del barrio Charco Azul, donde los había recogido.

Con el material probatorio recopilado, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden de captura contra Yeiner Calle Vélez en una vía pública de Cali.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.