Cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en la vereda La Elsa, zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. La operación estuvo dirigida contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, estructura señalada de cometer homicidios, reclutar menores de edad y ejecutar atentados en el suroccidente colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la operación Neptuno se desarrolló el 21 de noviembre mediante una acción conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De acuerdo con el mandatario, los cinco integrantes del ELN que murieron pertenecían a la estructura comandada por alias ‘Berta’, cabecilla por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 787 millones de pesos.

“Con este golpe contundente, eliminamos el 25 % de los integrantes de esa estructura, golpeando de manera directa el componente armado y de seguridad de su cabecilla alias Berta”, aseguró el presidente durante su pronunciamiento.

En una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado también confirmó la incautación de seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, además de otros elementos de guerra e intendencia.

Según la información entregada por el Gobierno nacional, al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores de edad, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.

La estructura también es señalada de incinerar seis tractocamiones en la vía Loboguerrero-Buenaventura y de provocar afectaciones a más de 300 familias en el municipio de Dagua.

El mandatario sostuvo que esta operación se suma a la neutralización previa de alias ‘Marcos Pacífico’, identificado como cabecilla militar del frente de guerra suroccidental del ELN.

Durante su pronunciamiento, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que, con esta operación, su Gobierno completa diez bombardeos estratégicos contra organizaciones armadas ilegales.

El mandatario también presentó un balance de las operaciones contra organizaciones armadas ilegales desarrolladas entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre.

Según las cifras entregadas, durante ese periodo se registraron 1.455 afectaciones a integrantes de estas organizaciones, entre ellas 1.037 capturas, 158 muertos en desarrollo de operaciones y 260 sometimientos a la justicia.

Asimismo, aseguró que las autoridades han recuperado a 115 menores de edad que se encontraban en poder de grupos armados ilegales.

En el caso específico del ELN, el presidente reportó 357 afectaciones, entre ellas 291 capturas y 51 integrantes muertos en desarrollo de operaciones, cifras que, según afirmó, representan un incremento del 292 %.