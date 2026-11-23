Alias ‘Choclo’ estaría vinculado al atentado contra el Batallón Pichincha, ocurrido el 24 de abril de 2026, y a secuestros en el suroccidente del país

En Jamundí, Valle del Cauca, fue capturado alias ‘Choclo’, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc señalado de participar en el atentado terrorista contra el Batallón Pichincha, reclutar menores de edad y coordinar secuestros en el suroccidente del país.

El detenido fue identificado como Wilber Mosquera Paternina, señalado de liderar una red de apoyo al terrorismo de la Columna Ricardo Velásquez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc que lidera Iván Mordisco.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, alias ‘Choclo’ estaría involucrado en el reclutamiento ilícito de menores de edad en Cali y Jamundí. Además, sería uno de los articuladores de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, entre ellas el atentado perpetrado contra el Batallón Pichincha el 24 de abril de 2026 en el que fue utilizado un bus escolar acondicionado con explosivos.

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, subdirector del Gaula de la Policía Nacional, confirmó que el capturado también estaría vinculado con actividades de secuestro.

Según las autoridades, desde el año 2020, el presunto disidente habría coordinado actividades relacionadas con secuestros actuando como enlace entre los responsables de ejecutar estos delitos y las redes encargadas de proporcionar apoyo logístico.

La captura se realizó mediante una operación conjunta del Gaula Élite, Inteligencia Policial, Comandos Jungla, Dijín y la Fiscalía General de la Nación, que permitió hacer efectiva una orden judicial contra el presunto integrante de las disidencias.

Alias ‘Choclo’ era requerido por los delitos de reclutamiento ilícito, homicidio, secuestro, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y desplazamiento forzado.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, dos chalecos tipo arnés, un brazalete alusivo a las Farc-EP, una pava y un uniforme de uso privativo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, la Columna Ricardo Velásquez mantiene redes de apoyo relacionadas con el reclutamiento ilícito de menores, la coordinación de secuestros y la articulación de acciones criminales en Cali y Jamundí.