Sociedad Caldense de Ingenieros denuncia fallas de diseño en la construcción de etapa I de Aerocafé

Palestina

Recientemente, surgieron reportes sobre presuntas fallas geológicas en los terrenos donde se construirá el aeropuerto del café, en Palestina, Caldas. Las autoridades regionales mantienen una estricta interventoría a los recursos públicos.

“Estamos preocupados e indignados con la noticia que conocimos en la que el contratista está diciendo que los diseños tienen falencias y, adicionalmente, para la construcción de la pista no tendrán que bajar 8 metros de tierra, sino 15 metros, lo que implica más tiempo, recursos y diseños y tal vez licencias ambientales. Es algo increíble que sigamos con este tema sin ejecutar y volver a caer de nuevo como hace 25 años. Como ingenieros sabemos que esa alerta conlleva muchos cambios, pero no entendemos por qué la firma sale a dar declaraciones sin antes adelantar reuniones técnicas, se desconoce lo que pretenden”, explica Claudia Pilar Calderón, presidenta de la Sociedad Caldense de Ingenieros.

Durante el avance de la etapa de preconstrucción que inició tras la adjudicación al consorcio Aerocafé SK, el contratista reconoció, públicamente, la existencia de falencias complejas en los estudios previos; Aerocafé por su parte, indica que esas modificaciones en los diseños son normales en este proceso, según indica Daniel Rodríguez Velasco, técnico del patrimonio autónomo del proyecto.

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“El contratista hace los ajustes que crea desde el punto de vista de geotecnia. Esto es complemento a los estudios existentes, dentro del contrato se realizan los ajustes que requieran para construir una pista de 1.460 metros para su operación y eso se hizo. No se debe hablar de denuncia de estudios. Respecto a los 15 metros se aclara que para llegar a dicha cuota que se ajustó en el inicio, pues al tener el terreno irregular, toca hacer excavaciones de 8, 12, incluso, hay puntos de hasta 32 metros para llegar a la cuota rasante, la cual no se modificará”.

Agrega que por el cierre técnico de estudios y diseños en julio de 2024 gestionados por la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo, salió la licitación pública para continuar el debido proceso con la recopilación de diseños recogidos en años anteriores. “En el 2012, la unión temporal Arteka PMG con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros hicieron una validación de estudios, de la Sociedad estuvo Manuel García López, un especialista del tema quien estuvo presente, sin embargo, sugirieron adiciones para optimizar y ejecutar mejoras como el box culvert que toca subterranizar y análisis de las área de depósito”.

Las obras de la Etapa 1 (Lado Aire) iniciaron formalmente el 13 de abril de 2026, bajo un contrato de más de $ 634.275 millones de pesos y un plazo de ejecución de 46 meses.