Docentes denuncian presuntos hechos de inseguridad en campus Palogrande de la Universidad de Caldas

Manizales

En medio de las jornadas de retiro de bienes institucionales y personales de los empleados de la Universidad de Caldas, campus Palogrande, en Manizales, dos docentes advirtieron que sus oficinas habían sido vandalizadas, además, les sustrajeron sus pertenencias, presuntamente.

Por ese motivo, la vicerrectoría administrativa dispuso de una comisión de verificación, la cual constató que las alteraciones no se limitaron en un único espacio, sino que correspondieron en varias oficinas, aunque no se evidenciaron la sustracción de elementos de valor.

Desde el alma máter, lamentan lo acontecido y comprenden la legítima preocupación e inconformidad de quienes han resultado afectados y por eso se llevó a cabo una reunión de carácter indagatorio con el personal de seguridad y el contratista a cargo de las labores de estabilización, con el propósito de profundizar en las circunstancias en que sucedieron los casos.

“Es de conocimiento de la comunidad manizaleña que nuestro campus Palogrande quedó, gravemente, afectado como consecuencia del terremoto. En el marco del acompañamiento integral que hemos realizado a profesores, estudiantes y funcionarios administrativos, se han hecho brigadas para el acceso controlado y seguro para recuperar la mayor cantidad de bienes institucionales y personales. Un profesor me llamó afirmando que encontró un presunto acceso violento en su oficina y el hurto de bienes personales, a partir de allí, iniciamos la verificación en el lugar en particular y en las demás oficinas encontrando que habían sido accedidas de manera violenta, conociendo esto, estuve una reunión con personal de la SIJIN quienes nos ilustraron acerca de la ruta a seguir”, explica Paula Andrea Chica Cortés, vicerrectora administrativa y financiera de la Universidad de Caldas.

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Añade que el debido proceso implica el cotejo individual de cada uno de los bienes que deberían encontrarse en el campus y, actualmente, están en ese proceso porque deben especificar con la denuncia formal los elementos específicos que no se hallan.

La universidad continuará adelantando las labores de retiro ordenado de los bienes personales de profesores y personal administrativo, bajo las condiciones de seguridad establecidas para el ingreso del campus. Además, seguirán actuando con la debida diligencia, en coordinación con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.