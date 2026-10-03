Más de 250 expositores se dan cita este fin de semana en la cuarta edición de Café Fest en Manizales

Manizales

Este es el primer evento de ciudad que se realiza después del terremoto, donde se reconoce la labor de los caficultores y emprendedores que lograron seguir sus actividades económicas luego del fenómeno natural.

En las intervenciones hechas durante el lanzamiento de la cuarta edición de Café Fest en la capital de Caldas, se reconoció que el precio del grano ha sido difícil de afrontar, al igual que las condiciones climáticas y sin desconocer el contexto internacional, no obstante, 254 expositores entre emprendedores, empresarios y dueños de tiendas de cafés especiales, se reúnen en Expoferias dando a conocer lo mejor de sus productos.

En las pasadas tres ediciones del evento, el número de expositores aumentó pasando de 60 expositores a más de 250; en 2024, la cifra de visitantes incrementó de 5.000 a 10.000 en 2025, por lo que para este fin de semana hay altas expectativas, de acuerdo al alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas.

“No solo ayudamos al emprendedor, sino a quienes sufrieron por el terremoto, ya sea que perdieron su local, equipos, productos o cerraron sus fincas cafeteras. Aquí mostramos al país que salimos adelante”.

La administración municipal dispone de una ruta circular que parte desde el sector de El Cable hasta Café Fest todo el fin de semana.

9k Coffee: la trilogía del café

Camilo Criollo y Santiago Criollo, son dos hermanos que emprendieron esta empresa familiar en el Cañón del Combeima. Camilo es ingeniero industrial y Santiago, ingeniero de alimentos, ambas profesiones las aplican a diario en las tres sedes de 9k Coffee ubicadas en Ibagué y Manizales, donde trabajan con una trilogía de cafés del Huila, Caldas y Tolima.

“Mi hermano se encarga de la trazabilidad de que los alimentos y bebidas salgan con un alto estándar de calidad. Yo tengo que ver con todo lo relacionado a la compra del café, a negociar con los caficultores para llegar a grandes ferias como estás”, explica Camilo.

Por su parte, Santiago, comenta que tienen el concepto de tener los mejores cafés del país, ya que manejan granos de mencionados tres departamentos. “Nuestra idea es mostrar a los clientes lo que es el café de especialidad y la trazabilidad que tiene desde el proceso del caficultor hasta el consumidor viéndose reflejado en el capuchino, espresso, entre otros. Por ejemplo un cliente llega a una de las tiendas y nos pide una de estas bebidas con una variedad ombligón o un papayo y estamos en la capacidad de contarles donde fue producido el café y en cuál finca”.

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Ambos hermanos coinciden en que la confianza que generan en los caficultores los ha llevado a un nivel superior y, en el caso de Camilo, también es barista, por lo que indica que con su carrera profesional se complementa sin problema, puesto que se trata de estandarizar los procesos, particularmente, del café.

“En Manizales, nos encontramos en el barrio San Jorge, sobre la carrera 20, una cuadra antes del Diario La Patria, por detrás de la clínica de La Presentación. En Ibagué tenemos dos puntos. El primero es en la calle 60, al lado del Centro comercial La Estación y en el Cañón del Combeima, mirador del Nevado del Tolima”, describe Santiago.

La participación de los empresarios que llegaron del Área Metropolitana del Centro - Sur de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Cundinamarca, a Café Fest es gratuita y la entrada para los visitantes no tiene costo.