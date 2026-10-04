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04 oct 2026 Actualizado 14:59

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Manizales

Más de mil fincas cafeteras en Manizales permanecen con afectaciones por el terremoto

Se espera el desembolso de recursos para ejecutar la recuperación de inmuebles.

Finca cafetera en el corregimiento La Cristalina en Manizales. Foto: @alcaldiademanizales.

Finca cafetera en el corregimiento La Cristalina en Manizales. Foto: @alcaldiademanizales.

Finca cafetera en el corregimiento La Cristalina en Manizales. Foto: @alcaldiademanizales.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales
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Manizales

Más de 11.500 unidades de viviendas impactadas por el terremoto, el 10 % son del área rural, es decir, un poco más de mil 100 inmuebles cafeteros. Sin embargo, las visitas de ingenieros y arquitectos liderados por Camacol continúan en las zonas afectadas para contabilizar los daños totales.

“Cada una de las familias están censadas, a la par que con los barrios en la zona urbana, los arquitectos e ingenieros de Camacol llegan a valorar las afectaciones en el área rural y evaluar novedades”, señala Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

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El mandatario local, agrega que espera pronto tener el dinero destinado a la reconstrucción. “Esperamos los recursos aprobados por el concejo, esto va a una licitación pública para que el empréstito ya se contrate con los bancos, el que tenga la mejor tasa y empecemos a dar aportes para la recuperación patrimonial de cada uno de nuestros ciudadanos en la zona urbana y rural”.

Cabe recordar que el concejo aprobó el proyecto 090 en que autoriza al primer mandatario municipal a contratar el empréstito por 220 mil millones de pesos.

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