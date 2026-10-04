Más de mil fincas cafeteras en Manizales permanecen con afectaciones por el terremoto

Manizales

Más de 11.500 unidades de viviendas impactadas por el terremoto, el 10 % son del área rural, es decir, un poco más de mil 100 inmuebles cafeteros. Sin embargo, las visitas de ingenieros y arquitectos liderados por Camacol continúan en las zonas afectadas para contabilizar los daños totales.

“Cada una de las familias están censadas, a la par que con los barrios en la zona urbana, los arquitectos e ingenieros de Camacol llegan a valorar las afectaciones en el área rural y evaluar novedades”, señala Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

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El mandatario local, agrega que espera pronto tener el dinero destinado a la reconstrucción. “Esperamos los recursos aprobados por el concejo, esto va a una licitación pública para que el empréstito ya se contrate con los bancos, el que tenga la mejor tasa y empecemos a dar aportes para la recuperación patrimonial de cada uno de nuestros ciudadanos en la zona urbana y rural”.

Cabe recordar que el concejo aprobó el proyecto 090 en que autoriza al primer mandatario municipal a contratar el empréstito por 220 mil millones de pesos.