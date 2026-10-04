Dueño de uno de los perros abandonados en El Dorado niega haberlo dejado en el aeropuerto

Por medio de sus redes sociales Jefferson Chacón, dueño de Milo, un perro de raza pitbull aseguró que nunca dejó abandonado el animal en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tal y como se había dicho por parte de las autoridades en Bogotá.

De acuerdo con los relatos de redes sociales, el hombre habría contratado una agencia para hacer el traslado de su perro desde Estados Unidos hacia Panamá que era su destino final.

“No fue abandonado. Milo mi pitbull fui estafado por una agencia Viajes Peludos la cual tenía la responsabilidad de transportarlo en cabina desde Estados Unidos conmigo a Panamá”, dijo el hombre por redes sociales.

Y agregó, “por razones que no entiendo paró en Bogotá. Yo desde el día lunes no sabía nada de el y la agencia no daba respuesta. Ayer por una noticia fue que me enteré. De una, vez compré mi vuelo para Bogotá y estoy camino a rescatarlo. Si pueden publicar mi comentario o correr la voz en otras noticias del mismo caso lo agradecería de todo corazón ya que he tratado por todos los medios y nadie responde”.

Entretanto, la familia de la otra mascota, una pomeraniq llamada Rymy ya tiene abogados para lograr retirar al animal del Instituto de Protección Animal.

¿Qué dice el Instituto de Protección y Bienestar Animal?

Por medio de un comunicado el Instituto de Protección y Bienestar Animal informó que el está en proceso de remisión a la Inspección de Paz y Convivencia respectiva, para su reparto, conforme a lo establecido por la ley.

“El papel del IDPYBA es garantizar la protección y el bienestar de los animales, estos dos caninos hoy están bajo nuestro cuidado, se encuentran en cuarentena y en buen estado de salud”, aseguró.

Así mismo, aseguran que han sostenido reuniones con abogados y quiénes dicen ser los responsables de los animales los cuales afirman haber sido engañados por la empresa encargada de transportar internacionalmente dichos animales y se están sosteniendo comunicaciones con los mismos.

“Todas las evidencias del caso se encuentran en remisión con el expediente a las inspecciones. El inspector de policia evaluará la certificación de la tenencia y las pruebas del caso durante la etapa de verificación.

Por último, el IDPYBA aclara que no es la autoridad competente para decidir la veracidad de las pruebas ni determinar la custodia definitiva de los animales”, concluyeron.