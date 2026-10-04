Ejército descubre depósito de granadas para drones en Sardinata

Norte de Santander

En un depósito clandestino ubicado en la vereda Corinto, del municipio de Sardinata, fueron halladas 100 granadas de alto poder, con un peso total aproximado de una tonelada, que pertenecerían al ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez._

En desarrollo de una operación militar conjunta y coordinada, tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana lograron ubicar, gracias a labores de inteligencia militar, un depósito clandestino utilizado presuntamente por integrantes del ELN para almacenar material explosivo y distribuir a las estructuras que operan en esta región.

El Comandante de la II División general Cesar Martínez dijo que “de acuerdo con la información de inteligencia, estos elementos serían utilizados para ser adaptados a aeronaves no tripuladas (drones) y empleados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura crítica de la región”.

Explicó el oficial que “en el lugar fueron halladas 100 granadas de alto poder, con un peso aproximado de 10 kilogramos cada una, para un total cercano a una tonelada de explosivos. Estos elementos serían acondicionados para su empleo mediante diferentes medios de lanzamiento, entre ellos drones y rampas artesanales”.

El material fue destruido de manera controlada en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

Con este resultado se afecta la capacidad delictiva del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, y se frustran posibles acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en Norte de Santander.