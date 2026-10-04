Patrulla Púrpura busca a hombre que conducía taxi y agredió a una mujer

Buscan conductor que agredió a una mujer en Cúcuta / Foto Archivo

Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta con todas sus unidades y a través de la Patrulla Púrpura busca al conductor de un vehículo taxi que agredió a una mujer en plena vía pública.

Los hechos se presentaron en el sector Curva del Pescado, Avenida Las Américas en la Ciudadela Juan Atalaya donde el sujeto en una brutal acción termina maltratándola y estrujándola.

La situación quedó al descubierto mediante una cámara que grabo lo ocurrido y comenzó a ser viral en redes sociales donde los usuarios reclaman acción, justicia por parte de las autoridades.

La jefe de la patrulla Púrpura Karen Rico dijo a Caracol Radio que “la policía nacional rechaza de manera categórica el acto de violencia basada en género ocurrido por un conductor.La Patrulla Púrpura se encuentra desplegada en el sector para realizar las labores de acompañamiento y prevención en coordinación con las autoridades competentes para ubicar al agresor”.

Indicó además que “el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelante la investigación penal correspondiente y se garantice la protección integral ala víctimas.

“Hacemos un llamado para que la ciudadanía nos brinde información que conduzca a establecer el paradero de la persona involucrada en este lamentable caso” precisó la uniformada.