Colombia más cerca de la apertura del mercado de productos lácteos y ovoproductos en El Salvador

Colombia

La Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, realizó entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre de 2026, una visita de auditoría a 13 establecimientos colombianos, 9 de ellos pertenecen al sector lácteo y 4 al sector de ovoproductos.

En las diferentes jornadas, los funcionarios de la autoridad sanitaria salvadoreña asistieron a los establecimientos para verificar las condiciones sanitarias establecidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y los procesos implementados, que también dan cumplimiento a los requisitos necesarios de ingreso de estos productos al mercado de El Salvador.

Días anteriores se había realizado una jornada de manera virtual, el 18 de septiembre de 2026, que estableció los aspectos generales de la auditoría y se planteó el ritmo de las actividades que serían desarrolladas durante la visita presencial a los establecimientos.

Un trabajo articulado entre las autoridades sanitarias de ambos países

Esta visita es resultado del trabajo en conjunto adelantado por las autoridades sanitarias de Colombia y El Salvador, que busca fortalecer el cumplimiento de los requisitos sanitarios y generar las condiciones necesarias para facilitar el acceso de productos colombianos a nuevos mercados internacionales.

“Es un paso para avanzar en la consolidación de productos colombianos a mercados internacionales”, comentó Lina Pineda, jefe de Oficina de Asuntos Internacionales del Invima.

El avance de este proceso representa una oportunidad para ampliar las posibilidades de comercialización internacional de los sectores lácteo y de ovoproductos, contribuyendo a la diversificación de la oferta exportable colombiana.

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