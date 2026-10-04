Medicamentos y autonomía sanitaria: expertos y estudiantes debatirán los retos de Colombia

La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática. Siguen sin la entrega de medicamentos.

Los retos de Colombia frente al acceso a medicamentos y el fortalecimiento de su capacidad sanitaria serán algunos de los temas que llegarán a la discusión de estudiantes, académicos y representantes de la industria farmacéutica. Del 7 al 10 de octubre se realizará el XXV Congreso Nacional de Estudiantes de Química Farmacéutica, organizado por la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica, con participación de instituciones de diferentes regiones del país.

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La agenda abordará asuntos relacionados con regulación, innovación, investigación y desarrollo del sector farmacéutico, además de incluir encuentros con empresas e instituciones de salud. Entre los participantes estarán representantes del INVIMA, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Tecnoquímicas, la Fundación Valle del Lili, FAREVA, JGB, ASCIF y ASCOLPROFAR. El propósito es poner en contacto a los futuros profesionales con algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria y el sistema sanitario.

Uno de los puntos de la programación será el Simposio de ConCiencia Farmacéutica: “Industria que transforma vidas”, que se realizará el 8 de octubre. La jornada será gratuita para estudiantes de carreras de la salud y programas afines.

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El encuentro tendrá como sede principal a la Universidad Icesi, en Cali, durante los primeros tres días, y cerrará el 10 de octubre en la Universidad Santiago de Cali.