Advierten que 14 municipios del Tolima se quedarían sin donde depositar las basuras

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, denunció una compleja situación que se está registrando en el municipio de Natagaima por la contaminación que estaría generando el relleno sanitario Pacandé.

“Estamos frente a uno de los casos más graves de contaminación en el departamento del Tolima, estamos ante un relleno que está incumpliendo su licencia, que el modelo contractual que se le dio a un privado es alarmante, está es generado deterioro para la finanzas de este municipio”, destacó Marco Emilio Hincapié.

Según el representante a la Cámara del Pacto Histórico, en este relleno sanitario no se están tratando los lixiviados, “Hay una normatividad que exige unos parámetros, allá lo que encontramos es que hay unas piscinas con unos plásticos, pero está comprobado que hay un acuífero que es el más importante del sur del Tolima”.

Además, denunció que la licencia vigente de este relleno sanitario le permite recibir basuras de 6 municipios, pero en la actualidad las veedurías indican que están disponiendo 13 poblaciones.

“Tiene una capacidad de 10 mil toneladas al año y en lo que llevamos del 2026 van más de 25 mil toneladas, queda una celda que según Cortolima ese celda de acá a diciembre estaría en su máxima capacidad, lo que quiere decir que 14 municipios del Tolima se quedarían en tres meses sin en donde votar las basuras”, aseguró Marco Emilio Hincapié.

Finalmente, aseguró que espera adelantar un debate en el Congreso junto a la senadora del Pacto Histórico, Laura Ahumada, con quien iniciaron esta lucha para que en el Tolima la autoridad ambiental responda, al igual las entidades que entregaron el manejo a un privado de este relleno sanitario en el que se han invertido más de $5 mil millones de recursos públicos.