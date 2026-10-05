Las apuestas de Ibagué, Negocios & Moda 2026: conexión comercial y nuevas oportunidades

Tolima

El departamento del Tolima se prepara para la edición número 13 de la feria Ibagué, Negocios & Moda, que se realizará del 21 al 23 de octubre. Este escenario contará con capacitaciones, ruedas de negocio, pasarelas, conferencias, entre otros espacios que buscan impulsar el sector de la moda en el departamento.

La feria hace parte del Programa de Fortalecimiento Empresarial para el Sistema Moda del Tolima, que ofrece formación especializada, experiencias de aprendizaje empresarial, convocatorias de capital semilla y espacios de conexión comercial. Allí, los participantes seleccionados podrán presentar sus propuestas y establecer contactos con compradores.

“Detrás de una marca hay confeccionistas, talleres, proveedores y familias que dependen de su crecimiento. Por eso, fortalecer el sistema moda significa también reconocer los oficios y el talento que tenemos en el Tolima. Queremos que ese talento encuentre aquí las condiciones para crecer y que cada vez más compradores elijan lo que se diseña y se produce en nuestro departamento”, expresó Yolanda Nasayo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

La formación previa a la agenda académica propia de la feria comprende tres ciclos, doce módulos y aproximadamente 40 horas en las que se compartirá conocimiento con expertos de la talla de María Luisa Ortiz y Carlos Polite. Los contenidos abordarán diseño y colección, inteligencia artificial aplicada a la cadena de valor y preparación comercial.

El programa también contempla una jornada de aprendizaje en Bogotá para 20 empresas, con visitas a Tejido Fashion Mart y al showroom de la reconocida marca Malva. También habrá una misión comercial a México dirigida a tres empresas con capacidad productiva y perfil exportador.

“Una buena colección necesita una empresa preparada para respaldarla: saber cuánto cuesta producir, qué la hace diferente y cómo responder a un pedido. Queremos que los empresarios lleguen a cada encuentro comercial con esa claridad. El verdadero resultado será que, después de la feria, puedan sostener las relaciones que construyan y convertirlas en oportunidades para sus marcas”, señaló Carolina Artunduaga, nueva directora de Cormoda Tolima.

Otra de las oportunidades de crecimiento para los empresarios del sistema moda en el Tolima será el Desafío Empresarial “The Next Stage”, en el que diez participantes presentarán sus propuestas ante un comité de expertos y los ganadores recibirán importantes beneficios.

Por su parte, cuatro marcas serán seleccionadas para recibir capital semilla en especie por $5 millones cada una. A esto se suma una convocatoria para tres asociaciones del sistema moda, que podrán acceder a apoyos en especie de hasta $10 millones por asociación.