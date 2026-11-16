Olaya Herrera se llevó la corona del Reinado Popular de Independencia 2026

La corona del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia 2026 llegó a Olaya Herrera. Katherin De Arco Morikawa, representante del sector Stella, fue elegida como la nueva soberana de las celebraciones cartageneras, tomando el lugar de Faylin Rodríguez, reina de la edición anterior.

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La elección se realizó este domingo 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde las 40 participantes tuvieron su última presentación ante el jurado antes de conocer el resultado.

Con este triunfo, el sector Stella celebró la llegada de la corona a su comunidad, mientras De Arco Morikawa asumió el compromiso de representar las tradiciones, el folclor y la identidad cultural de los barrios y corregimientos de Cartagena durante su reinado.