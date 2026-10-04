Dos personas heridas y una muerta dejan ataques armados en Melgar e Ibagué

Tolima

Caracol Radio conoció que se registraron en las últimas horas dos ataques armados en los municipios de Melgar e Ibagué que dejan como saldo dos personas heridas y una sin vida.

En primer caso se registró en la noche del sábado 3 de octubre en un restaurante de comidas rápidas de la turística población de Melgar donde dos personas identificadas como Juan Pablo Baquero y Mariana García fueron heridas con arma de fuego.

Según versiones preliminares, al sitio llegaron sicarios que ingresaron y pese a que en el establecimiento de comercio se encontraban otras personas comiendo perpetraron el ataque. Los dos ciudadanos lesionados fueron atendidos en el hospital Louis Pauster.

Por otra parte, en Ibagué, se confirmó la muerte de un hombre que fue baleado en la madrugada del domingo 4 de octubre cuando salía de un establecimiento de comercio conocido como Los Compadres, ubicado cerca a la Terminal de Transportes de la capital del Tolima, al parecer esta persona había tenido un altercado con los victimarios al interior de este negocio, ciudadanos que regresaron al sitio armados y lo asesinaron.

La víctima fue trasladada a la Clínica Tolima donde los médicos de turno determinaron que había fallecido producto de las heridas con arma de fuego recibidas en la zona de la calle 20 con primera.

Tanto la Policía en el Tolima y la Policía Metropolitana de Ibagué investigan estos casos ocurridos en los municipios de Melgar e Ibagué respectivamente para establecer los autores de estos hechos.