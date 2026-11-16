Ibagué

Un fuerte sentimiento de indignación ha generado el caso de un conductor en avanzado estado de embriaguez que golpeó a un agente de tránsito en la noche del domingo, en la avenida Ambalá con calle 65 de Ibagué.

Según el informe de la Alcaldía de Ibagué e imágenes conocidas en redes sociales, un motociclista que conducía bajo los efectos del alcohol colisionó contra una camioneta y un taxi, y posteriormente agredió físicamente a un agente de tránsito que acudió a intervenir en la escena.

El accidente ocurrió hacia las 9:30 de la noche, a la altura de la panadería Holandesa, en sentido descendente. En el lugar se encontraba un agente de tránsito, quien se acercó para atender la situación y auxiliar al motociclista.

Sin embargo, el conductor reaccionó de manera agresiva y, cuando el funcionario intentó adelantar el procedimiento correspondiente, lo atacó físicamente, lanzándolo contra el suelo y ocasionándole varias lesiones.

El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, rechazó lo sucedido y reiteró que ninguna circunstancia justifica las agresiones contra los funcionarios que trabajan diariamente por la seguridad vial de los ibaguereños.

“Es muy preocupante que una persona conduzca en un estado tan alto de embriaguez, ponga en riesgo la vida de otros ciudadanos y, además, responda con violencia contra un agente que se acercó inicialmente a auxiliarlo. Nuestros funcionarios están en las calles para proteger la vida y hacer cumplir las normas; merecen respeto y garantías para ejercer su labor”, dijo Martínez.

Tras ser trasladado a un centro asistencial, al motociclista se le practicó la prueba de embriaguez, que arrojó grado tres, el nivel más alto de alcoholemia. Ante estos hechos, la Policía Nacional realizó su captura por el presunto delito de violencia contra servidor público.