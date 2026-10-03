Taxistas del aeropuerto Rafael Núñez tendrán nuevas instalaciones durante las obras

Los taxistas que prestan sus servicios en el aeropuerto Rafael Núñez contarán con nuevas condiciones para desarrollar su actividad durante las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea. La solución fue socializada durante una mesa de trabajo entre la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, el concesionario OINAC y representantes de ASOAEROTAXCAR.

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Como parte del acuerdo, el Distrito cederá un área de espacio público ubicada junto al predio que actualmente funciona como estación de los taxistas, donde se habilitará temporalmente la oficina de la asociación. Este espacio permitirá mantener las actividades administrativas y operativas del gremio mientras avanzan las obras.

De manera provisional, el concesionario también dispondrá de una alternativa dotada para garantizar la continuidad de las labores de los conductores y de su organización mientras el Distrito adelanta la construcción de las instalaciones definitivas contempladas para la zona.

Uno de los puntos centrales de la concertación fue el parqueadero destinado a los taxis. La intervención fue acordada con ASOAEROTAXCAR con el objetivo de que las obras de modernización del aeropuerto puedan ejecutarse sin afectar la operación del servicio público ni las condiciones de trabajo de los conductores.

La administración distrital señaló que la transformación del Rafael Núñez debe desarrollarse de manera articulada con los sectores que diariamente hacen parte de la operación de la terminal, especialmente los taxistas, quienes cumplen un papel en la movilidad de los pasajeros que llegan y salen de Cartagena.