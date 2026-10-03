Cartagena espera más de 102 mil turistas durante la semana de receso escolar

Del total de viajeros proyectados, 88.334 serían turistas nacionales y 14.122 internacionales, lo que ratifica el peso del turismo doméstico para la economía local. A estas cifras se suma una proyección de 65,6 % de ocupación hotelera, según Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar.

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La ciudad también espera un importante movimiento hacia su zona insular. El Muelle La Bodeguita, único autorizado para el zarpe formal de embarcaciones turísticas hacia las islas, proyecta movilizar 18.066 pasajeros durante este periodo. Los visitantes podrán acceder a destinos como Islas del Rosario, Barú, Tierra Bomba y el archipiélago de San Bernardo.

La agenda turística incluye eventos como el Gran Fondo Nairo Quintana Fest, que se realizará del 9 al 11 de octubre, y el XIII Festival Internacional de Guitarra – Festiguitarras, programado del 8 al 11 de octubre. Además, Cartagena continuará con su temporada de cruceros, que genera actividad para guías, comerciantes, transportadores y establecimientos gastronómicos.

Desde la administración distrital destacaron que la temporada representa una oportunidad para dinamizar diferentes sectores de la economía y fortalecer el posicionamiento de Cartagena como destino turístico nacional.

Para los visitantes, Corpoturismo mantiene durante octubre una Cuponera Digital de Descuentos, con promociones en hospedaje, recorridos turísticos y gastronomía.