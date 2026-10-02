Luis Javier Suárez y Luis Díaz, entre los jugadores más influyentes del mundo en 2026

Dos delanteros colombianos vuelven a destacar en el fútbol internacional. Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, y Luis Díaz, del Bayern Múnich, aparecen entre los diez jugadores más influyentes de 2026, de acuerdo con un listado basado en sus registros ofensivos durante el año.

Suárez se mete entre los cuatro primeros

El delantero samario ocupa la cuarta posición con 31 contribuciones de gol en 34 partidos, sumando anotaciones y asistencias. Suárez ha sido una de las principales referencias ofensivas del Sporting desde su llegada al fútbol portugués y comenzó la actual temporada con siete goles y una asistencia.

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Su registro le permite ubicarse por encima de otros nombres destacados del fútbol europeo, como el brasileño Raphinha, quien aparece quinto con la misma cantidad de contribuciones, aunque en 25 encuentros.

Díaz, sexto en el listado

Luis Díaz ocupa el sexto lugar con 30 participaciones directas en goles en 36 partidos. El colombiano tuvo un primer semestre destacado con el Bayern Múnich, donde compartió ataque con Harry Kane y Michael Olise.

El comienzo de la nueva temporada ha sido menos productivo en cuanto a goles: suma uno en siete partidos. Sin embargo, sus números acumulados durante 2026 le permiten mantenerse dentro del grupo de los futbolistas con mayor aporte ofensivo en las principales competiciones europeas.

Kane lidera el listado

El listado es encabezado por Harry Kane, quien registra 42 contribuciones de gol en 33 partidos. Su compañero en el Bayern, Michael Olise, ocupa el segundo lugar con 41, mientras que Lamine Yamal completa el podio con 36.

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Los otros integrantes son Raphinha, Ousmane Dembélé, Deniz Undav, Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis. De esta manera, Suárez y Díaz son los únicos colombianos incluidos entre los diez jugadores con mayor contribución ofensiva en el listado de 2026.