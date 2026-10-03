Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar: siga EN VIVO el partido por la fecha 13 de la Liga Colombiana / Colprensa

El cuadro vallecaucano está a una victoria de igualar el puntaje del líder América.

La decimotercera fecha de la Liga Colombiana 2026-2 comienza este viernes 2 de octubre con el duelo entre Deportivo Cali y Alianza Valledupar en el Estadio de Palmaseca.

El cuadro vallecaucano llega en medio de una rancha sensacional: cuatro victorias consecutivas que lo mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones. En caso de sumar el quinto triunfo, igualará, por lo menos de manera parcial, el puntaje del líder América.

Por otro lado, Alianza se encuentra en la parte baja de la clasificación, aunque un triunfo en suelo vallecaucano le permitiría volver a meterse en la pelea por clasificar a los ocho. Claro está que no se trata de su única lucha, pues los tres puntos le permitirán seguir abonando terreno en la tabla del descenso.

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