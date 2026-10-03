¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Posibles alineaciones y fecha del partido amistoso

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?, posibles alineaciones y fecha del partido // Foto de: Federación Colombiana de Fútbol

Tras la derrota 1-0 frente a Paraguay, la selección colombiana deberá jugar el último partido de esta triple fecha FIFA. El 26 de septiembre, la ‘Tricolor’ empató frente a la selección de México 1-1, y luego cayó en su más reciente presentación.

Pues bien, el próximo 6 de octubre deberá viajar a Miami para cerrar el parón de selecciones.

Este será el rival de Colombia

El último partido de la Selección será frente al combinado de Perú, que, al igual que Colombia, empató 1-1 contra México el 29 de Septiembre. Antes de enfrentar a Colombia, los peruanos tienen un juego pendiente contra Canadá en Montreal, el próximo 3 de octubre, tan solo tres días después estará en Miami.

El último duelo entre Colombia y Perú fue el 6 de junio de 2025, partido correspondiente a la fecha 15 de las eliminatorias CONMEBOL, dicho encuentro, que se jugó en Barranquilla, quedó 0-0.

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El equipo peruano será el primer rival no mundialista que Colombia enfrente desde su participación en el certamen. Perú fue novena en las Eliminatorias con 12 puntos en 18 partidos y quedó lejos del repechaje, ahora mismo están en busca de una nueva generación que pueda luchar Copa América y un cupo por el Mundial 2030, esta vez de la mano del DT brasileño, Mano Menezes.

Posibles alineaciones

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez; Kevin Viveros.

DT: Néstor Lorenzo.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne; Miguel Araujo o Erick Noriega; Renzo Garcés; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Piero Magallanes; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

DT: Mano Menezes.