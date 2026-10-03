Más del 90% de la oferta turística del Quindío está activa para la semana de receso escolar

Armenia

Y es que las clases de los colegios oficiales del departamento se suspendieron desde el jueves 1 de octubre y hasta el martes 13 de octubre en lo que se denomina la semana de receso escolar y que es una oportunidad turística para dinamizar la economía.

En las últimas horas se llevó a cabo el Comité Ordinario de Seguridad Turística Departamental 2026 para definir las estrategias de seguridad, movilidad y atención previstas para esta temporada.

Al respecto la secretaria de turismo del Quindío, Juanita Gómez sostuvo que más del 90% de la oferta turística está activa como son los parques temáticos, los municipios más turísticos tendrán diferentes actividades por lo que el mensaje está enfocado a que el departamento está en pie y a la espera de la llegada de visitantes para fortalecer los diferentes sectores económicos en esta importante semana.

“Contamos con la participación de los diferentes actores de la cadena de valor del sector del turismo, pero también con aquellos organismos de socorro, de seguridad y viales que tienen relación directa con la garantía de un turismo seguro en el departamento del Quindío. Hoy el propósito común del comité fue que el turista que llegue al departamento del Quindío en esta semana de receso se sienta seguro, orientado, bienvenido. Recordar que en este momento más del 90% de nuestra oferta turística está activa y verificada. Aprovechar también para enviar un mensaje de que El Quindío está en pie, el Quindío está activo, el Quindío los espera”, resaltó.

Afirmó que en cada uno de los municipios se viene realizando un esfuerzo grande para apuntar a la reactivación y no recibir solamente a los turistas, sino que también los quindianos se sumen al apoyo generando esa dinámica económica y comercial.

“Aquí todos son bienvenidos a disfrutar de esas actividades, de nuestros parques, de nuestros restaurantes, de todas las experiencias que se viven en el departamento del Quindío. Los estamos esperando, tenemos un Quindío abierto y seguro para todos”, dijo.

Resaltó que de la mano con las diferentes instituciones y autoridades competentes garantizarán las condiciones de seguridad y tranquilidad para propios y visitantes durante esta temporada turística.

“No solo a quienes vienen de otras regiones del país, sino a la misma comunidad del departamento, a que visitemos nuestros municipios, a que contribuyamos con la reactivación de nuestra economía. Nosotros necesitamos visitantes, los visitantes van a llegar al departamento del Quindío y serán atendidos como se lo merecen. Queremos que se sientan como en casa, que la experiencia en el departamento sea la mejor”, destacó.