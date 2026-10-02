Pareja fue encontrada sin vida en zona rural del Quindío, las autoridades investigan

Armenia

En la mañana de este viernes 2 de octubre se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el sector del Alambrado en zona rural del municipio de La Tebaida.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno, Ramón Baena quien dio a conocer que se trata de un hombre y una mujer que se movilizaba en una motocicleta que al parecer fueron asesinados por lo que avanzan las investigaciones correspondientes para determinar móviles y autores.

“Vanessa, esta mañana a eso de las 6:30 de la mañana nos fue reportado que en el sector del Alambrado, más precisamente sobre la carrilera fueron hallados sin vida dos cuerpos que iban en una motocicleta que al parecer fueron asesinados, un hombre y una mujer. Me desplacé con el comandante de Policía acá en el municipio de La Tebaida al lugar de los hechos”, indicó.

Señaló que estuvo en el punto con el fin de verificar la información donde habitantes del sector manifestaron que el hecho se habría generado en la noche del jueves 1 de octubre, sin embargo, solo fue reportado hasta la mañana de este viernes.

Indicó que, según las versiones de las mismas personas del sector, las víctimas no son de la zona y ni siquiera se ha logrado identificar que sean del municipio de La Tebaida.

Fue claro que han venido reforzando las medidas correspondientes para hacerle frente a la problemática del homicidio como son los comandos situacionales de la mano con Policía y Ejército.

“Efectivamente desde comienzo de año nosotros hemos venido realizando diferentes estrategias como patrullajes tanto en el sector urbano como en el rural de manera articulada con Policía y Ejército”, dijo.

Añadió: “Hasta ayer lo teníamos por debajo en un 70% que ya con estas dos personas que nos aparecieron hoy pues nos sube un poquito el indicador, pero de todas maneras es una cifra muy por debajo de la que teníamos el año pasado. El año pasado a esta a esta fecha teníamos 22 homicidios, ayer teníamos siete y hoy con estos dos tenemos nueve y esperamos seguir reforzando las medidas en materia de seguridad”.

Otro caso se registró al sur de Armenia en el barrio Vista Hermosa donde en medio de una riña con arma de fuego fue asesinado Jean Carlos Maldonado Redondo de 34 años de edad.