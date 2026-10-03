En el Quindío crean red de veedurías para hacerle seguimiento al proceso de reconstrucción

Armenia

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre la reconstrucción del Quindío tras el terremoto del pasado 10 de agosto y lamentablemente una de las invitadas más importantes no llegó, se trata de la gerente del fondo milagro en el departamento Luz Clemencia Mejía.

La ponente del debate, la diputada Jessica Obando evidenció su preocupación por la complejidad del proceso de reconstrucción debido a que no existe la celeridad que debería darse en respuesta de los damnificados.

Dijo que desde el 25 de agosto presentaron una serie de derechos de petición a presidencia, gobierno departamental y los municipios, pero la respuesta de esos derechos de petición refleja que no hay una estructura definida y no hay claridad sobre la transferencia de recursos.

“Lo que hemos observado ante la respuesta a los derechos de petición es que no hay estructura, no hay claridad frente a cómo se van a transferir los recursos que anunciaron con bombos y platillos a nivel nacional respecto a transferencias, donaciones en materia internacional, pero que hoy cuando miramos cómo está funcionando o al menos como el decreto establece que debería funcionar el Fondo Milagro, realmente no hay una estructura allí”, advirtió.

Afirmó que otro de los puntos de preocupación está relacionado con que no se ha planteado una estrategia para la reconstrucción de todas las familias que resultaron damnificadas.

Sostuvo que en algunos municipios se está generando el proceso de demolición con recursos propios, sin embargo, considera que tampoco atiende a unas acciones del orden nacional.

Enfatizó que lo más complejo es que no se ha planteado cómo recuperar el tejido social y económico del departamento que fue muy impactado tras la emergencia.

“Y hay algo que nos tiene mucho más preocupadas y preocupados y es cómo vamos a reconstruir el tejido social y económico de este departamento que con el terremoto del 99 era hacía al turismo, pero que hoy después de recorrer los municipios me dicen, “No hemos vendido nada hace un mes.” En consecuencia, tenemos que preguntarnos cómo vamos a reconstruir el departamento", dijo.

Además, informó que desde hoy lanzaron una red de veedurías en los diferentes municipios del departamento para hacerle seguimiento a la reconstrucción con el objetivo de que se establezca de la menor manera y abarque todas las necesidades que se viven actualmente por la contingencia.

“Hoy la lanzamos. Ni siquiera es una veeduría, sino una red de veedurías porque reconocemos que diferentes procesos se han organizado en los municipios. Ya está constituida la veeduría en Filandia, en Quimbaya, en Montenegro, en Córdoba, en Buenavista, en Calarcá. Entonces, tenemos que hacer es una red de veedurías. Con esa red de veedurías vamos a empezar a hacerle, de la mano de la ciudadanía, todo el control político”, puntualizó.