Reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto en Quindío costaría $3.2 billones

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Armenia

Tres billones de pesos costaría la reconstrucción del departamento del Quindío afectado por el terremoto para intervenir la infraestructura pública, educativa, hospitalaria y viviendas de quienes fueron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

En el salón Exgobernadores del Centro Administrativo Departamental, el Gobierno del Quindío logró la aprobación del Plan de Acción Específico Departamental (PAE) Quindío durante la sesión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La jornada fue liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, con la presencia de la UNGRD, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la CRQ y la Defensa Civil, logrando la aprobación del documento con 11 votos positivos de 14 posibles.

El Plan de Acción Específico quedó formalmente aforado en más de 3 billones de pesos, monto en el que quedo establecido el costo de la reconstrucción del departamento.

El secretario de Planeación Departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, destacó que, de ser destinados estos recursos por parte del Gobierno Nacional, se podrían cubrir las líneas de intervención en infraestructura pública, educativa, hospitalaria y viviendas de quienes fueron afectados por el sismo del 10 de agosto.

El funcionario agregó: “El departamento del Quindío junto con los 12 municipios a través de la Secretaría de Planeación Municipal. bajo la orientación de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y bajo las directrices de la Unidad Nacional. se dio la tarea de construir el PAE departamental.

El PAE es el plan específico de recuperación con miras a restablecer las condiciones de los quindianos frente a las necesidades y daños generados por el sismo del 10 de agosto del 2026.

¿Cuánto valdría la reconstrucción del Quindío?

Luis Alberto Rincón, secretario de planeación explicó: “ese PAE para el departamento quedó aprobado en 3 billones 293.000 millones de pesos, de los cuales del sector privado serían 8.373, de la nación serían 3 billones 86.000 millones, del gobierno departamental 130.000 millones y entre los municipios de los de los 12 municipios se recogerían 68.077 millones de pesos para el periodo de un año lograr que ese plan específico de recuperación empiece a funcionar obviamente con recursos del Fondo Milagro y los dineros que el Gobierno Nacional a través de sus ministerios asignen para la recuperación del departamento del Quindío”.

Este PAE fue entre fue aprobado por el Consejo Departamental del de Gestión del Riesgo de Desastres y fue remitido el día 30 de septiembre a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD y el Gobierno Nacional la matriz de necesidades sectoriales.

Este importante paso permitirá gestionar la asignación de recursos de nivel central y poner en marcha las obras prioritarias de reconstrucción y reactivación social en todo el territorio.