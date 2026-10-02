Selección Colombia HOY: repase los cambios en nómina titular para el partido amistoso ante Paraguay. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

La Selección Colombia sigue su curso en esta fecha FIFA de septiembre y octubre. Luego de empatar a un gol (1-1) con México en Baltimore, el cuadro nacional medirá fuerzas con Paraguay en Nueva Jersey.

Será la segunda salida del equipo comandado por Néstor Lorenzo, quien viene aprovechando estos días de trabajo para darle manejo al tema de renovación generacional. Jóvenes como Juan Manuel Rengifo, Jhon Solís y Matías Orozco llegaron para darle aire fresco a un equipo que ya no cuenta con referentes como James Rodríguez y Juanfer Quintero.

Justamente sobre lo anterior, el seleccionador nacional realizó varios cambios en la nómina que viene de igualar con el combinado mexicano. De aquel equipo salieron Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Kevin Castaño y Carlos Andrés Gómez para darle ingreso a Aldair Quintana, Édier Ocampo, Kevin Andrade y Yaser Asprilla.

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Nómina titular de la Selección Colombia

Así formará Colombia para su duelo amistoso frente la Selección de Paraguay:

Aldair Quintana; Édier Ocampo, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yaser Asprilla, Jhon Arias; Luis Javier Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.

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¿A qué horas empieza el partido entre Colombia y Paraguay?

El partido amistoso entre la Selección Colombia y Paraguay está programado para este viernes 2 de octubre, a partir de las 7 de la noche (hora colombiana). Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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